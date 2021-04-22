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Михалков посчитал новые правила «Оскара» нравственным бешенством

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад
Российский режиссер Никита Михалков посчитал новые правила премии «Оскар» нравственным бешенством. Об этом сообщает «Интерфакс».
Михалков посчитал новые правила «Оскара» нравственным бешенством
Фото: Максим Блинов / РИА НовостиМаксим Блинов / РИА Новости
«Это зеркальная дискриминация... Бесовщина, по-русски говоря», — заявил кинематографист.
Ранее против новых правил высказывался режиссер Андрей Звягинцев. Кинематографист отметил, что они противоречат принципам искусства, и добавил, что в своей работе никогда не пытался соответствовать каким-либо критериям и позволял себе абсолютную свободу высказывания.
В 2020 году стало известно, что Американская киноакадемия искусств ввела ряд новых правил отбора фильмов, претендующих на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». В первую очередь один из актеров, исполняющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если это условие невозможно выполнить, то по меньшей мере треть остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических меньшинств, ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями.
Фильмы,Оскар,Андрей Звягинцев,Никита Михалков,
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