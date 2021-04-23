Какие мультфильмы наносят детские травмы

Не так давно на популярном портале Reddit появился тред, в котором пользователи вспомнили мультфильмы, травмировавшие их в детстве. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из мультфильма "Пиноккио" Кадр из мультфильма "Пиноккио"

Девушка под ником Itsnotmonica раскритиковала популярный мультфильм "Пиноккио" и другие работы Disney

"Это и так был полный хаос, а потом дети превратились в ослов и плакали, потому что хотели к маме. А ещё «Дамбо»! Ранние работы Disney действительно могли напугать и расстроить".

Другого пользователя расстроил мультфильм "Балто":

"Я впервые понял, что дети могут умереть, после сцены в мультике «Балто», где делали гробы для детей, которые умрут, если собаки не смогут доставить лекарство".

По словам RmmThrowAway, мультфильм "Отважный маленький тостер" про приключения бытовых приборов взрастил поколение людей, которые не умеют избавляться от ненужных вещей:

"Я искренне верю, что «Отважный маленький тостер» вырастил целую кучу людей, которые боятся выбрасывать старый хлам".

Еще один пользователь раскритиковал американо-ирландский мультик "Земля до начала времен" за его душераздирающие сцены: