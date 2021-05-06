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Почему никто не верил в успех "Особенностей национальной охоты"

Мира Маркина
38 минут назад
Комедия Александра Рогожкина, вышедшая на экраны в 1995 году, считается культовым фильмом 90-х. Но даже самые преданные фанаты не догадываются о том, что на этапе съемок в ее успех едва ли кто-то верил. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Середина 90-х была, возможно, худшим периодом в истории отечественного кинематографа. Развал СССР не лучшим образом отразился и на кинопроизводстве: режиссеры снимали крайне мало, а из тех фильмов, которые все-таки выходили на экраны, лишь немногие удостаивались похвальных оценок критиков и зрителей.
Именно поэтому Рогожкин, снимая "Особенности национальной охоты", не возлагал больших надежд на киноленту. Более того, режиссер даже не до конца понимал, к какому жанру принадлежит его фильм: с одной стороны, комедия, с другой – вполне лирическое кино.
Казалось, что фильм с Вилле Хаапасало и Алексеем Булдаковым в главных ролях увидят только на кинофестивалях. Но одним фестивалем все не ограничилось. "Особенности национальной охоты" показали на "Кинотавре", где кинолента взяла Гран-при. После этого популярность не заставила себя долго ждать: фильм появился на видеокассетах, которые россияне стремительно сметали с полок. А продавцы приговаривали: "Это должен увидеть каждый!".
Фильмы,Видео,Особенности национальной охоты,Алексей Булдаков,Александр Рогожкин,
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