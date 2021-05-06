Почему никто не верил в успех "Особенностей национальной охоты"

Середина 90-х была, возможно, худшим периодом в истории отечественного кинематографа. Развал СССР не лучшим образом отразился и на кинопроизводстве: режиссеры снимали крайне мало, а из тех фильмов, которые все-таки выходили на экраны, лишь немногие удостаивались похвальных оценок критиков и зрителей.

Именно поэтому Рогожкин, снимая "Особенности национальной охоты", не возлагал больших надежд на киноленту. Более того, режиссер даже не до конца понимал, к какому жанру принадлежит его фильм: с одной стороны, комедия, с другой – вполне лирическое кино.