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Премию "Оскар" вручают в Лос-Анджелесе

Газета.Ruиещё 43
7 часов назад
Церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Церемонию транслирует мультимедийный сервис Okko. На данный момент объявлены победители в номинациях "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший иностранный фильм" и "Лучший актер второго плана". Так, статуэтку за лучший оригинальный сценарий получил фильм "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman) режиссера Эмиральд Феннел, за лучший адаптированный сценарий - "Отец" (The Father) Флориана Зеллера. Лучшим иностранным фильмом признана датская картина "Еще по одной" (Another Round) режиссера Томаса Винтенберга. Лучшим актером второго плана признан Дэниэл Калуя за роль в фильме "Иуда и Черный Мессия" (Judas and the Black Messiah) Шаки Кинга. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию церемонии вручения "Оскара".
Премию "Оскар" вручают в Лос-Анджелесе
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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