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Хлоя Чжао получила "Оскар" как лучший режиссер за фильм "Земля кочевников"

Газета.Ruиещё 18
6 часов назад
Американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао получила премию "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" за свою картину "Земля кочевников" (Nomadland). Церемонию транслирует мультимедийный сервис Okko. "Спасибо моим соратникам, спасибо моим соперникам - не хочу называть их "соперники", они соратники - спасибо моей команде, которая сделала "Землю кочевников". Такое удивительное, невероятное путешествие мы проделали вместе", - заявила Чжао в своей речи. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию церемонии вручения "Оскара". Ранее "Земля кочевников" получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучший фильм". Кроме того, Хлоя Чжао получила премию за режиссерскую работу, а американская актриса Фрэнсис Макдорманд за свою роль в "Земле кочевников" была признана победителем в номинации "Лучшая женская роль". Кроме того, в марте текущего года лента "Земля кочевников" была удостоена "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм.
Хлоя Чжао получила "Оскар" как лучший режиссер за фильм "Земля кочевников"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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