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Актерские ошибки, которые оставили в фильмах

Александра Нечаева
2 часа назад
Несмотря на тщательно прописанные сценарии фильмов, случается так, что на съемочной площадке что-то идет не по плану. Иногда что-то случается с реквизитом, в других случаях актеры забывают свои реплики и на ходу порой придумывают новые. Некоторые незапланированные моменты оказываются настолько хороши, что режиссеры оставляют их при окончательном монтаже фильма, именно “испорченные” дубли иногда входят в финальный версии картин, которые от этого только выигрывают. Из видео вы узнаете об актерских ошибках, которые оставили в фильмах.
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