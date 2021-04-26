Петров рассказал, о чем новый фильм «Человек божий»

Беседуя с журналистами, 32-летний актер поделился мнением, что религиозная составляющая нового фильма — это его фундамент, но сама история получилась совершенно не про религию. Она про людей и их любовь. Артист уверяет, что это глубокомысленное кино будет понятно не только возрастному зрителю, но и молодежи.
Актер добавил, что ему изначально очень понравился сценарий. Он также согласился с тем, что это хорошая роль для его «послужного списка» в кино, так как обычно Александр играет хулиганов, бунтарей и мужчин, идущих вопреки всему.