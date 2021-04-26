Что смотреть в кино с 29 апреля

Подборка премьер последней недели апреля в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Девятаев" Кадр из фильма "Девятаев"

"Девятаев"

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Сбитый над вражеской территорией советский летчик Михаил Девятаев попадает в плен. У него есть выбор: погибнуть в концлагере или подняться в небо на стороне немцев. Но Девятаев выбирает третий путь - побег. Ему удается угнать самолет с охраняемой военной базы, захватив с собой секретное оружие немцев.

"Проклятие: Призраки дома Борли"

Англия 1930-х годов. Священник с женой и дочерью приезжает в поместье Борли, где главному герою предстоит сделать так, чтобы местные жители вновь обрели веру в Бога, пошатнувшуюся из-за череды очень странных смертей. Поместье Борли, согласно местной легенде, населено призраками. И чтобы понять, что на самом деле здесь происходит, священник объединятся с оккультистом Гарри Прайсом. Вместе они пытаются разгадать загадку обладающего дурной славой поместья.

"На дальних рубежах"

Мария, жена заместителя командира российской военной базы в Кыргызстане, очень хочет уехать отсюда и с нетерпением ждет возвращения мужа. Но внезапно у нее завязываются тайные отношения с сослуживцем супруга, обучающим ее сына боевым искусствам. Этот тайный роман трагически меняет всю жизнь семьи женщины.

"Ночь"