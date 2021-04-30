Билборд с Монеточкой появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Изображение российской певицы из Екатеринбурга Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) разместили на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба компании Spotify, которая проводила акцию в поддержку женщин в музыкальной индустрии Equal.

«Монеточка — идеальное воплощение молодой self-made исполнительницы. Уже в 18 лет она выпустила свой первый альбом с 12 треками, исполненными под фортепиано, а уже через два года вышел ее первый студийный альбом „Раскраски для взрослых“. Сегодня у Монеточки более 300 тысяч ежемесячных слушателей в Spotify», — пояснили в пресс-службе компании, пишет ТАСС.

Певица призвала всех женщин верить в себя, раз она смогла так высоко подняться. «Обложка первого плейлиста Equal со мной на Таймс-сквер — это такая вещь, о которой я даже не смела мечтать. Поэтому я хочу, чтобы каждая девочка, которая слушает мою музыку, в отличие от меня все-таки не боялась мечтать и помнила, что даже самые безумные мечты могут сбываться», — приводит пресс-служба ее слова.