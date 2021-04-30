Роман Полански снимет первый после исключения из Киноакадемии фильм

Режиссер Роман Полански
снимет новогодний фильм "Дворец" сообщает сайт Variety. Действие картины будет разворачиваться в 1999 году в канун Нового года. Главные герои, по сценарию - гости отеля в швейцарских Альпах, встретившиеся накануне миллениума. Производством фильма займется RAI Cinema - кинематографическое подразделение итальянского медиахолдинга RAI. "Это эпилог целому тысячелетию", - говорит о картине управляющий RAI Cinema Паоло дель Брокко. Это будет первый фильм, который Полански снимет после исключения из Американской академии кинематографических искусств и наук в 2018 году. Предыдущий фильм Полански "Офицер и шпион" вышел в 2019 году. Он получил три награды французской национальной кинопремии "Сезар", в том числе за лучшую режиссуру, но Роман Полански отказался присутствовать на церемонии - против его награждения активно выступали феминистки, указывавшие на обвинения режиссера в изнасиловании. В 1977 году Романа Полански обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. В1978 году он смог покинуть США и переехал во Францию, законы которой не подразумевают экстрадицию. Ранее актриса Кейт Уинслет
заявляла, что сожалеет о работе с обвиненными в харассменте Романом Полански и Вуди Алленом.