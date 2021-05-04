Бритни Спирс раскритиковала фильмы о ее жизни

Исполнительница призналась, что текущий год складывается для нее несомненно лучше предыдущего. Но вышедшие кинокартины о ее жизни подпортили настроение звезды.

Бритни возмутил тот факт, что в фильмах особенно ярко выражены негативные моменты из ее жизни. Хотя, по признанию певицы, у нее были куда более удивительные периоды.