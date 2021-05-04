Бритни Спирс раскритиковала фильмы о ее жизни

Американская певица Бритни Спирс отреагировала на выход документальных фильмов о ее жизни. Звезду киноленты возмутили, о чем она поспешила заявить в своем Instagram-аккаунте.
Фото: @britneyspears@britneyspears
Исполнительница призналась, что текущий год складывается для нее несомненно лучше предыдущего. Но вышедшие кинокартины о ее жизни подпортили настроение звезды.
«Так много документальных фильмов обо мне в этом году с чужими взглядами на мою жизнь. Что я могу сказать... Я глубоко польщена! Эти документальные фильмы настолько лицемерны. Они критикуют СМИ, а затем делают то же самое»,
— критически отозвалась Спирс.
Бритни возмутил тот факт, что в фильмах особенно ярко выражены негативные моменты из ее жизни. Хотя, по признанию певицы, у нее были куда более удивительные периоды.