Что смотреть в кино с 6 мая

На какие фильмы сходить во время длинных майских праздников, читайте в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Прабабушка легкого поведения. Начало" Кадр из фильма "Прабабушка легкого поведения. Начало"

"Прабабушка легкого поведения. Начало"

Действие новой комедии происходит в 1980 году во время Олимпиады. Вова Рубинштейн под шумок переодевается в советских звезд и устраивает фейковые концерты. Но его разоблачают сотрудники КГБ и он становится агентом под прикрытием. Вове предстоит найти опасный химикат, предотвратить взрыв олимпийского Мишки и найти любовь всей своей жизни.

"Сопротивление"

Начинающий мим Марсель Мангель после оккупации Франции присоединяется к еврейским бойскаутам, сотрудничающим с французским Сопротивлением. Их цель - спасти жизни еврейских детей-сирот от нацистов.

"Лес самоубийц"