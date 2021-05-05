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Что смотреть в кино с 6 мая

Александра Нечаева
11 часов назад
На какие фильмы сходить во время длинных майских праздников, читайте в подборке "Рамблера".
Что смотреть в кино с 6 мая
Фото: Кадр из фильма "Прабабушка легкого поведения. Начало"Кадр из фильма "Прабабушка легкого поведения. Начало"

"Прабабушка легкого поведения. Начало"

Действие новой комедии происходит в 1980 году во время Олимпиады. Вова Рубинштейн под шумок переодевается в советских звезд и устраивает фейковые концерты. Но его разоблачают сотрудники КГБ и он становится агентом под прикрытием. Вове предстоит найти опасный химикат, предотвратить взрыв олимпийского Мишки и найти любовь всей своей жизни.

"Сопротивление"

Начинающий мим Марсель Мангель после оккупации Франции присоединяется к еврейским бойскаутам, сотрудничающим с французским Сопротивлением. Их цель - спасти жизни еврейских детей-сирот от нацистов.

"Лес самоубийц"

Таинственный ящик, запечатанный страшным заклинанием, попадает в мирную деревню. Повсюду начинает распространяться проклятие. Зловещая посылка пришла из деревни, находящейся в лесу, который получил название Лес самоубийц. Чтобы избавиться от проклятия, необходимо зайти в этот лес. Есть только одна проблема: из него еще никто не возвращался живым.
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