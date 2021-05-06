Российские кинотеатры вернулись к докризисным показателям

Число работающих кинотеатров в России приблизилось к докризисным показателям, которые наблюдались до начала пандемии коронавируса. При этом участники рынка опасались, что четверть из них не откроется после карантина. Количество работающих кинотеатров в апреле — мае 2021 года приблизилось к уровню начала 2020 года и уступает прошлогоднему марту только на 1%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании «Невафильм Research». Аналитик Светлана Мудрова уточнила, что по состоянию на 1 мая 2021 года в России работали 2078 кинотеатров с 5569 залами. Этот показатель на 12 кинотеатров и 16 залов меньше результата на 1 марта 2020 года. В начале пандемии российские власти закрывали кинозалы на несколько месяцев. Тогда Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) допускала, что каждый четвёртый зал после карантина не откроется. В августе 2020 года возобновили работу только 1000 из 3000 действующих кинотеатров. К причинам относили действующие в ряде регионов ограничения, требования Роспотребнадзора
и скудный репертуар из-за переноса крупных премьер. Однако в действительности закрылось только 7–8% российских кинозалов, а запуск новых точек позволил общему показателю приблизиться к докризисному уровню уже 1 апреля 2021 года, отметил председатель АВК Олег Березин
. По его словам, отрасли серьёзно помогла господдержка в виде субсидий, на которые правительство выделило 4,2 млрд рублей. Собеседник газеты добавил, что сейчас посещаемость кинотеатров и кассовые сборы в России составляют примерно 80% от докризисных показателей. Он пояснил, что число зрителей снизилось, но это удаётся компенсировать за счёт увеличения средней цены билета. Объединённая киносеть «Синема парк» и «Формула кино» по результатам I квартала 2021 года зафиксировала отставание от показателей двухлетней давности на 20%, рассказал директор по маркетингу компании Сергей Кузнецов
. Он отметил, что прогнозируемый экспертами отток зрителей в онлайн-кинотеатры в прошлом году составил 20%, а в первом квартале 2021 года опустился до 3–5%. С ним согласна президент сети «Каро» Ольга Зинякова
— по её словам, масштабного ухода аудитории в онлайн не произошло. Спад интернет-кинотеатрам после пандемийного всплеска предрекли ещё в начале марта. Аналитики допускали, что состав рынка существенно изменится в результате сделок по слиянию и поглощению, а также ухода отдельных игроков, которые не смогли перейти на модель платных подписок. По оценкам Фонда кино, за 2020 год сборы российских кинотеатров рухнули почти на 59% и составили 22,8 млрд рублей. Число реализованных билетов сократилось почти на 60% и достигло 88,7 млн единиц. При этом две трети из них купили до введения коронавирусных ограничений. Фото: Flickr , CC BY-SA 2.0 Новости без купюр и масок в инстаграме «Секрета фирмы» .