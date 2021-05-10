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Что смотреть в кино с 13 мая

Мария Грибова
1 час назад
Несмотря на то, что длинные майские праздники подошли к концу, интересные фильмы продолжают выходить каждый четверг. Чтобы ничего не пропустить, смотрите подборку «Рамблера» главных премьер этой недели.
Что смотреть в кино с 13 мая
Фото: Кадр из фильма «Звездный рубеж»Кадр из фильма «Звездный рубеж»

«Пила: Спираль»

Кадр из фильма «Пила: Спираль»
Детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. И однажды ему выпадает такая возможность. Бэнксу и его напарнику поручают расследование серии жестоких убийств, которые напоминают преступления прошлых лет.

«Кролик Питер 2»

Кадр из фильма «Кролик Питер 2»
В продолжении истории кролика по имени Питер главные герои начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не нравится, ему хочется приключений, и на их поиск он отправляется в большой город. Фильм отлично подходит для семейного просмотра.

«Звездный рубеж»

Кадр из фильма «Звездный рубеж»
Действие картины разворачивается в 2524 году. На протяжении нескольких веков человечество колонизирует планеты, и однажды оно сталкивается с неизвестной и враждебной формой жизни. И чтобы предотвратить вторжение еще на корню, группа военных и ученых отправляется на другую планету с помощью квантовой телепортации.
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