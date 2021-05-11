Выжить из ума: почему всем так понравился фильм «Отец» о муках старости

Энтони уже далеко не молод и одиноко живет в лондонской квартире. Он ходит за продуктами, обожает слушать музыку и считает, что прекрасно справляется со всем сам. Только его дочь Энн думает обратное. "Рамблер" выяснил, чем так понравился зрителям фильм "Отец", рассказывающий о муках старости.

Фильм "Отец" стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы насладиться актерской игрой Энтони Хопкинса. За главную роль ему даже вручили премию "Оскар", и если вы относитесь к премиям с недоверием, то тут не к чему придраться. К слову, Оливия Колман , сыгравшая дочь, тоже отработала блестяще. Звездное прошлое актеров никак не мешает просмотру, кажется, будто все прошлые успешные роли остались позади.

Несмотря на то, что жанр фильма обозначен как драма, для многих он покажется настоящим кошмаром. Дело в том, что зритель постепенно погружается вглубь сознания Энтони, осознавая, что реальность — это далеко не то, что представляет себе главный герой. Что вообще такое реальность? Кто может подтвердить, что наше представление о мире — нормально, корректно, действительно?

У младшей дочери Энтони происходят перемены, из-за которых она вынуждена переехать в Париж. Энтони считает это вздором, ведь во Франции даже не говорят по-английски. Эта шутка будет повторяться еще много раз, повторяться будут и воспоминания о старшей дочери, образы мужей младшей, рассуждения о курице на ужин, часы будут постоянно теряться, как и смысл картины над камином.

Однако эти мелкие детали помогают упорядочить вселенную одного человека, потому что в хаосе жить невозможно. Но что делать, если хаос постепенно захватывает твой мир, и курица, мужья дочери и шутка про французов сливаются в единое полотно, в картину над камином.

Повествование ведется от первого лица, но мы то и дело замечаем несчастную дочь, которая мечется между чувством долга перед отцом и желанием строить свою жизнь. Имел бы каждый из нас доступ к услугам психолога и веру в них, страдание было бы меньше, а выход из ситуации очевиднее. Но реальность такова — миллиарды людей по всему миру живут с дамокловым мечом в виде стареющих родственников.

И казалось бы, оценить трагедию дочери мы в состоянии. А испытать ужас родителя, который постепенно теряет свое собственное сознание? Можем ли мы понять, что чувствует человек, когда рассудок постепенно покидает его? Способны ли мы испытать этот ужас и страх. Нет, но фильм "Отец" помогает встать на ту сторону и увидеть мир другими глазами.

К сожалению, старость не всегда удается встретить достойно. В какой-то момент у героя происходит регрессия на фоне постоянной тревоги. Это механизм психологической защиты, который превращает взрослого человека в ребенка и полностью стирает воспоминания. Человек лишь ищет защиты и безопасности, отныне он не отец, не ворчливый старик, он ребенок, которому нужна мать и покой.

Многие люди, посмотревшие этот фильм, говорили, что подобное происходило с их родственниками. В какой-то момент они полностью теряли себя и переставали узнавать близких. У кого-то причиной стала деменция, на кого-то влияли другие заболевания. Люди преклонного возраста отмечали фильм как удручающий и депрессивный, и их можно понять. Взрослые дети, которые обязаны заботиться о стареющих родителях, размышляли о доступности домов престарелых.