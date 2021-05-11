«Я в заточении»: Бари Алибасов рассказал о «заботе» сына

«Мой паспорт у сына, он мне его не возвращает. Так что я практически я в заточении», – объяснил продюсер. Продюсер Бари Алибасов
сейчас находится в Калининграде, где восстанавливается после операции на ноге. Родственники и близкие друзья мужчины уверены, что сын держит его там специально. Сам Алибасов также заявляет, что очень хочет вернуться в Москву на свою любимую работу, но не может этого сделать, так как его паспорт у сына. Алибасов-младший в то же самое время во всех соцсетях показывает, что отцу хорошо и он наслаждается жизнь и в Калининграде. Бари Каримович в Калининграде общается только с реабилитационной медсестрой, которая следит за приемом лекарств, делает массаж больной ноги и возит его в инвалидной коляске на длинные расстояния, рассказал Андрей Малахов
в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир». Ранее «ФедералПресс» писал о том, что тяжелобольной музыкальный продюсер Бари Алибасов проходит курс терапии в Калининграде. Его сын раскрыл, сколько денег тратит на лечение звездного отца. Фото: АГН Москва / Global Look Press / globallookpress.com