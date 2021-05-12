54-летний Филипп Киркоров признался, что боится темноты

Киркоров признался, что с детства не любит темноту. Когда он был ребенком, у его кровати всегда стоял светильник. Однако с возрастом фобия не излечилась: в настоящее время король российской эстрады засыпает под телевизор.

«Когда я был маленький, у меня возле кровати стоял маленький светильничек. От тепла он крутился и в нем по кругу плавали рыбки», - вспомнил Филипп

Он отметил, что сейчас у него нет ночника, в связи с этим перед сном он не выключает телевизор и засыпает под звуки очередного телешоу.

54-летний певец в разговоре с «Собеседником» рассказал, что такой фобией страдает и его сын Мартин. По словам Киркорова, 8-летний мальчик спит с ночным фонариком.

Филипп Киркоров все свободные часы несмотря на напряженный график старается уделять наследникам: дочери Алле-Виктории и сыну Мартину.