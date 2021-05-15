Киноляпы, которые мало кто заметил

Даже если вы не очень любите кино, то вряд откажетесь взглянуть на оплошности, которые допустили режиссеры, операторы, актеры во время съемок. Ошибки, которые не заметили при монтаже и оставили в готовой ленте, всегда радуют внимательных зрителей.

Но иногда ляпы столь тонки, что обнаружить их могут лишь самые внимательные киноманы. Именно их вы сейчас и увидите.

«Звездные войны. Эпизод IV. Возвращение джедая»

Во время битвы в песочной пустыне планеты Татуин главный герой дерется настолько отчаянно, что ему даже не нужно касаться противников, чтобы отправить их в нокаут. При замедленном воспроизведении отчетливо видно, что удар явно не достиг цели, однако наемник свалился почти замертво.

«Парк Юрского периода»

В одной из сцен с тираннозавром зрители с хорошим зрением заметят устройство, распыляющее воду для создания пугающего антуража.

«Вилли Вонка и шоколадная фабрика»

Сцена в кондитерской должна была порадовать юных героев фильма, но, похоже, взрослый актер не все продумал. В крошечном эпизоде он, поднимая стойку, задел маленькую актрису и нанес ей ощутимый удар по подбородку. Будем надеяться, что кроха не сильно пострадала.

Комичный ляп закрался и в фильм о Джеймсе Бонда