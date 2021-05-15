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Киноляпы, которые мало кто заметил

Полина Алферова
3 часа назад
Даже если вы не очень любите кино, то вряд откажетесь взглянуть на оплошности, которые допустили режиссеры, операторы, актеры во время съемок. Ошибки, которые не заметили при монтаже и оставили в готовой ленте, всегда радуют внимательных зрителей.
Но иногда ляпы столь тонки, что обнаружить их могут лишь самые внимательные киноманы. Именно их вы сейчас и увидите.

«Звездные войны. Эпизод IV. Возвращение джедая»

Во время битвы в песочной пустыне планеты Татуин главный герой дерется настолько отчаянно, что ему даже не нужно касаться противников, чтобы отправить их в нокаут. При замедленном воспроизведении отчетливо видно, что удар явно не достиг цели, однако наемник свалился почти замертво.

«Парк Юрского периода»

В одной из сцен с тираннозавром зрители с хорошим зрением заметят устройство, распыляющее воду для создания пугающего антуража.

«Вилли Вонка и шоколадная фабрика»

Сцена в кондитерской должна была порадовать юных героев фильма, но, похоже, взрослый актер не все продумал. В крошечном эпизоде он, поднимая стойку, задел маленькую актрису и нанес ей ощутимый удар по подбородку. Будем надеяться, что кроха не сильно пострадала.

Комичный ляп закрался и в фильм о Джеймсе Бонда

В ленте «Живешь только дважды» главный злодей Блофельд постоянно появлялся с роскошным белым ангорским котом на руках. В какой-то момент согласно сценарию произошел взрыв, но и бесстрашный Агент 007, и его противник Блофельд остались спокойны, а вот с котом случилась настоящая истерика. Не слишком-то подобающее поведение для злодейского кота.
Фильмы,Видео,Парк Юрского периода,
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