Лановой обманул жену друга, чтобы не помогать с его похоронами

Владимир Борисович не только сыграл в «Офицерах» небольшую роль, но и был вторым режиссером картины, а еще блестяще исполнил финальную песню «Вечный огонь», более известную по первой строке «От героев былых времен ».

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Получив профессию актера в Щукинском театральном, со временем он окончил режиссерские курсы при Центральном телевидении и в 1970-м пришел на Киностудию им. Горького. Вскоре режиссер Роговой пригласил друга Златоустовского поработать на его картине «Офицеры». После Владимир Борисович снимал сюжеты для киножурналов «Ералаш» и «Фитиль».

Еще в 1968-м Златоустовский женился на сотруднице ЦК ВЛКСМ Наталье.

- Увы, мы с Володей практически никогда вместе не отдыхали, - вспоминает она. - Когда летом я уходила в отпуск, муж уезжал в киноэкспедиции. Правда, когда он работал вторым режиссером на картине «Пираты XX века», удалось выбраться к нему в Судак на выходные... Единственный и долгожданный сын Александр у нас родился лишь спустя 17 лет после свадьбы, в 1985-м. А вскоре грянули сложные 90-е. Тогда на Киностудии им. Горького всем сотрудникам выдали трудовые книжки и сказали: «Идите куда хотите». Владимир занимался чем мог: озвучкой, снимал картины, которые не выходили, поэтому и денег за них не получал. В 2005-м мужа пригласили стать режиссером сериала «Возвращение Мухтара», которому он в итоге отдал 10 лет. Это были счастливые годы, когда у него появились стабильная работа и деньги. Наш сын, который окончил экономический факультет, тоже там снимался. А сейчас работа Саши связана с автомобилями. Пока не женат, со мной живет.

Отметив в конце мая 2019-го 80-летие вместе с бывшими коллегами по «Мухтару», Златоустовский уехал с женой на дачу близ подмосковной Дубны.

- Там в июле внезапно заболел, - рассказывает Наталья Кузьминична. - Накануне чувствовал себя прекрасно, а на следующее утро не спустился на завтрак. Я поднялась, а он встать не может. Хотя температура небольшая и кашель не сильный, скорую все же вызвали. В больнице выяснилось, что у Володи кислородная недостаточность. Его сразу перевели в реанимацию. Там потерял сознание и в себя больше не приходил. Лежал на искусственной вентиляции легких. Потом его перевезли из Дубны в московскую больницу 52, но безрезультатно. Ни один антибиотик, что ему прописали, не помогал. Очень похоже на коронавирус, но тогда про такую болезнь никто и не слышал.

По словам вдовы, с похоронами обещали помочь многие. Но на деле пришлось справляться самой.