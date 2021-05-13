Умерла заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова

Киру Крейлис-Петрову называли «последней комической старухой» современного Петербурга. Широкую известность она получила будучи уже в преклонном возрасте благодаря ролям в комедийном сериале «Осторожно, Задов!», а также в картинах «Улица полна неожиданностей», «Трое в лодке, не считая собаки», «Влюблен по собственному желанию», «Улицы разбитых фонарей», «Кухня» и других.

Актриса была очень сильным человеком. Она пережила блокаду Ленинграда и в старости, несмотря на проблемы со здоровьем, до последнего не бросала трудиться - озвучивала мультфильмы, выступала на творческих вечерах и концертах.

В личной жизни Кире Крейлис-Петровой, по ее словам, очень повезло. С супругом Яковом Крейлисом они прожили в любви 45 лет, а ведь до свадьбы они были знакомы всего неделю. На могиле мужа актриса установила одну на двоих надгробную плиту, еще при жизни указав на ней и свое имя с прочерком на месте даты смерти. Дата похорон актрисы пока неизвестна.