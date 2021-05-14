Сюжетные дыры в фильмах, которые любят миллионы

Даже в самых знаменитых фильмах можно найти неточности, которые вводят в ступор. Однако смекалистые режиссеры позаботились о том, чтобы дать им объяснение. Подробнее о сюжетных дырах – в материале "Рамблера".
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"
"Гарри Поттер и узник Азкабана", 2004
В картине Гермиона и Гарри
обращаются к маховику времени, чтобы вернуться в прошлое и спасти Сириуса Блэка и Клювокрыла от верной гибели.
После выхода фильма на экраны многие зрители задались вопросом: почему герои не отправились еще дальше в прошлое, чтобы убить Волан-де-Морта. Однако все дело в том, что использовать маховик относительно безопасно можно не дольше пяти часов. Кроме того, из-за того, что маховик Гермионы слишком мал, он не позволяет вернуться на годы назад.
"Властелин колец", 2001-2003
Когда Фродо узнает, что он счастливый обладатель Единого кольца, Гэндальф приказывает ему отправиться в Мордор пешком, чтобы избавиться от наследства в огне Роковой горы. При этом в конце фильма мы видим, как израненных Фродо и Сэма с этой горы уносят Великие Орлы. Почему же они не могли отнести Фродо прямо к горе?
Вот, как на этот вопрос ответил Джон Толкин:
"Орлы — опасный механизм. Я их использовал очень умеренно, и это абсолютный потолок их убедительности или полезности".
"Титаник", 1997
Долгие годы в Сети велись споры о том, почему в одной из финальных сцен Джек не залез вместе с Розой на дверь, чтобы спастись. На первый взгляд кажется, что на ней достаточно места для двоих, но на самом деле это не так. Внимательный зритель наверняка помнит, что Джек пытался залезть на дверь, но она начала тонуть. Вдобавок к этому, герой Ди Каприо неминуемо погиб бы от переохлаждения, ведь на нем была одна рубашка, а на Розе – пальто и пробковый жилет.