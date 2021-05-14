Сюжетные дыры в фильмах, которые любят миллионы

Даже в самых знаменитых фильмах можно найти неточности, которые вводят в ступор. Однако смекалистые режиссеры позаботились о том, чтобы дать им объяснение. Подробнее о сюжетных дырах – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"

"Гарри Поттер и узник Азкабана", 2004

В картине Гермиона и Гарри обращаются к маховику времени, чтобы вернуться в прошлое и спасти Сириуса Блэка и Клювокрыла от верной гибели.

После выхода фильма на экраны многие зрители задались вопросом: почему герои не отправились еще дальше в прошлое, чтобы убить Волан-де-Морта. Однако все дело в том, что использовать маховик относительно безопасно можно не дольше пяти часов. Кроме того, из-за того, что маховик Гермионы слишком мал, он не позволяет вернуться на годы назад.

"Властелин колец", 2001-2003

Когда Фродо узнает, что он счастливый обладатель Единого кольца, Гэндальф приказывает ему отправиться в Мордор пешком, чтобы избавиться от наследства в огне Роковой горы. При этом в конце фильма мы видим, как израненных Фродо и Сэма с этой горы уносят Великие Орлы. Почему же они не могли отнести Фродо прямо к горе?

Вот, как на этот вопрос ответил Джон Толкин:

"Орлы — опасный механизм. Я их использовал очень умеренно, и это абсолютный потолок их убедительности или полезности".

"Титаник", 1997