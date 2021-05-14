Какие российские фильмы любят за рубежом

Несмотря на то, что у многих людей сложилось негативное впечатление о российском кинематографе, на самом деле в истории кино есть фильмы, произведенные в РФ, которые пользуются популярностью за рубежом. Они собирают большую кассу и иногда становятся более востребованы, чем в России. "Рамблер" рассказывает о фильмах, которые очень популярны за границей.

Фото: Кадр из фильма "Ночной дозор" Кадр из фильма "Ночной дозор"

"Ночной дозор" (2004) и "Дневной дозор" (2005)

Кадр из фильма "Дневной дозор"

Два этих фильма стали прорывом в российском кинематографе после провала в 90-х годах. Несмотря на то, что картина рассказывает о происходящем в России, она стала популярна среди зарубежных зрителей. Подобную фантастику за границей снимали уже давно, но российское кино все равно произвело большое впечатление на зрителей. В зарубежном прокате оба фильма собрали больше денег, чем в российском, а критики высоко оценили работу съемочной группы.

"Сталинград" (2013)

Кадр из фильма "Сталинград"

Мировая выручка за фильм составила 68 миллионов долларов. По меркам российского кино это — огромная сумма. Лучше всего картину встретили в Китае. Там она собрала рекордное количество денег для того года и стала самой кассовой в КНР, а меньше всего фильм заработал в США. Несмотря на то, что тема войны в отечественных фильмах поднимается довольно часто, именно "Сталинград" стал узнаваем и популярен за рубежом.

"Движение вверх" (2017)

Кадр из фильма "Движение вверх"