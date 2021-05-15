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Режиссер Николай Малецкий умер в возрасте 75 лет

Агентство «Москва»иещё 2
15 мая 2021
Режиссер игрового и документального кино Николай Малецкий скончался на 76-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
«На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Малецкого Николая Леонидовича. Малецкий окончил режиссерский факультет КГИТИ имени Карпенко-Карого. С 1974 по 1989 год работал на Киевской киностудии имени Довженко. С 1989 года - на киностудиях Москвы. С 1993 года снимал документальные фильмы. Призер кинофестивалей. Преподавал теорию и практику монтажа во ВГИКе в 1997-2003 годах. С 2004 года преподавал режиссуру кино и телевидения в Институте телевидения. Приносим соболезнования родным и близким Николая Леонидовича», - говорится в сообщении.
Николай Малецкий - режиссер игровых фильмов «Побег из дворца», «Такая она - игра», «Будем ждать, возвращайся », «Семейное дело», «Прыжок», «Рядом с вами», «Мелодрама с покушением на убийство», «Завтрак с видом на Эльбрус», документальных фильмов «Вершина Визбора», «Юрий Семин. Двенадцатый игрок», «Инга Артамонова. Как не хочется умирать», «Венедикт Ерофеев. «Москва-Петушки», «Вратари» и многих других.
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