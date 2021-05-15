«На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Малецкого Николая Леонидовича. Малецкий окончил режиссерский факультет КГИТИ имени Карпенко-Карого. С 1974 по 1989 год работал на Киевской киностудии имени Довженко. С 1989 года - на киностудиях Москвы. С 1993 года снимал документальные фильмы. Призер кинофестивалей. Преподавал теорию и практику монтажа во ВГИКе в 1997-2003 годах. С 2004 года преподавал режиссуру кино и телевидения в Институте телевидения. Приносим соболезнования родным и близким Николая Леонидовича», - говорится в сообщении.