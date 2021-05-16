«Новая Эдит Пиаф»: букмекеры поставили Манижу на место

«Западные журналисты номер француженки называют фантастическим, а саму ее окрестили новой Эдит Пиаф», – отмечают издания. Аналитикам вначале больше понравилась представляющая Мальту Дестини Чукуньере с треком Je me casse. После нескольких репетиций фаворит поменялся: на первое место вышла французская исполнительница Барбара Прави с песней Voilà. Представительница России Манижа на 13-м месте, заявляют аналитики. По мнению пресс-центра вокального конкурса, у нее, однако, есть все шансы выбиться в лидеры, пишет портал «МУЗ-ТВ». Ранее «ФедералПресс» рассказал, как оценили Манижу сами участники конкурса. Фото: Instagram / @manizha, Instagram / @babpravi