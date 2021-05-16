Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

«Новая Эдит Пиаф»: букмекеры поставили Манижу на место

РИА "ФедералПресс"
4 часа назад
«Западные журналисты номер француженки называют фантастическим, а саму ее окрестили новой Эдит Пиаф», – отмечают издания. Аналитикам вначале больше понравилась представляющая Мальту Дестини Чукуньере с треком Je me casse. После нескольких репетиций фаворит поменялся: на первое место вышла французская исполнительница Барбара Прави с песней Voilà. Представительница России Манижа на 13-м месте, заявляют аналитики. По мнению пресс-центра вокального конкурса, у нее, однако, есть все шансы выбиться в лидеры, пишет портал «МУЗ-ТВ». Ранее «ФедералПресс» рассказал, как оценили Манижу сами участники конкурса. Фото: Instagram / @manizha, Instagram / @babpravi
«Новая Эдит Пиаф»: букмекеры поставили Манижу на место
Фото: BU / ANDRES PUTTING / @wiwibloggs BU / ANDRES PUTTING / @wiwibloggs
Фильмы,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители