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Мультфильм "Кролик Питер - 2" возглавил отечественный кинопрокат в выходные

ТАССиещё 1
11 часов назад
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Австралийско-американский мультфильм "Кролик Питер - 2" стал лидером российского кинопроката, собрав 99,7 млн рублей в период с 13 по 16 мая. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.
"Кролик Питер 2" возглавил отечественный кинопрокат в выходные
Фото: ТАССТАСС
Фильм вышел в российский прокат 13 мая. Это продолжение истории о кролике по имени Питер, который отправляется в большой город на поиски приключений. Тем временем члены семьи Питера, рискуя жизнью, следуют за ним, чтобы вернуть его домой.
Второе место по кассовым сборам занял американский фильм в жанре ужасы "Пила: Спираль", собравший 73,9 млн рублей за выходные. Детектив Зик Бэнкс вместе с новым напарником расследуют серию ужасающих убийств, которые странным образом напоминают преступления прошлых лет.
На третьей строчке рейтинга оказался американо-британский криминальный боевик "Гнев человеческий", собравший 47 млн рублей за выходные. Фильм Гая Ричи повествует о загадочном герое, который пытается отыскать заказчика серии многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе. Грабителей ожидает жестокое наказание за это преступление.
Фильмы,ИТАР-ТАСС,
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