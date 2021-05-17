Что смотреть в кино с 20 мая

"Форсаж 9"

Спокойная жизнь Доминика Торетто с любимой женщиной и сыном в одночасье заканчивается. Ему предстоит спасти близких людей, вступив в опасную схватку с опасным преступником, который по совместительству оказывается младшим братом Торетто по имени Джейкоб. Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи, работает на противницу Доминика по имени Сайфер. чем закончится противостояние братьев?