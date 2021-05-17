Что смотреть в кино с 20 мая

Самые яркие премьеры этой недели в подборке "Рамблера".
Фото: Кадр из фильма "Форсаж 9"Кадр из фильма "Форсаж 9"
"Форсаж 9"
Спокойная жизнь Доминика Торетто с любимой женщиной и сыном в одночасье заканчивается. Ему предстоит спасти близких людей, вступив в опасную схватку с опасным преступником, который по совместительству оказывается младшим братом Торетто по имени Джейкоб. Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи, работает на противницу Доминика по имени Сайфер. чем закончится противостояние братьев?
"Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”"
События анимационного фильма разворачиваются в скоростном поезде. Главному герою Тандзиро вместе с друзьями предстоит разгадать загадку таинственных исчезновений людей, путешествующих поездом “Бесконечный”. Друзья садятся на загадочный поезд, не подозревая, что им придется сразиться с одним из самых могущественных демонов.
"Конец фильма"
Режиссер Митя снимает очередной телесериал. Такая работа вовсе не предел его мечтаний. При помощи призрака Марчелло Мастроянни
Митя сбегает со съемок, запуская этим своим решением цепочку событий, затрагивающих его родных и близких людей. Чтобы распутать этот клубок ему необходимо ответить самому себе на вопрос: каким режиссером он на самом деле хочет быть.