По ту сторону экрана: как снимали «Пиратов Карибского моря»

«Пираты Карибского моря» стали третьим по кассовым сборам фильмом 2003 года в североамериканском прокате, заработав более 305 миллионов долларов. Зрителю полюбился главный герой Джек Воробей и пришлись по душе зрелищные сцены, наполненные иронией, изрядно приправленной черным юмором. «Рамблер» расскажет, как проходили съемки популярной киноленты.

Место съемок

Съемки фильма проходили в Калифорнии и на островах в Карибском море. Значительная часть сцен действия разворачивается на кораблях. В съемках приняли участие три судна разной степени готовности, которые пришвартовали близ острова Сент-Винсент, где были построены декорации трех пирсов и заднего двора Порта-Рояль и Тортуги. Корабли «Черная жемчужина» и «Разящий» представляли собой декорированные баржи. Все недостающие части и узлы художники смоделировали на компьютере. «Перехватчик» оказался единственным полноценным кораблем, не требовавшим компьютерного моделирования.

Дэйви Джонс и его команда

Как вы понимаете, нелегко найти существо, которое бы на лице имело щупальца и могло проходить сквозь стены. Поэтому для создания данного персонажа была применена дорогая технология, которая заключается в захвате движений при последующем наложении модели на актера. На лице у актера были соответствующие маркеры, по которым команда и ориентировалась. Точно также была создана вся остальная команда Дейви Джонса.

Водоворот

Одной из самых эпичных сцен является сцена с водоворотом, где столкнулись главные персонажи данного фильма. Разумеется, в реальном мире снять такую сцену невозможно, поэтому на этот раз команда отправилась в специальный павильон, где и сняла эту самую сцену. Да, команде фильма пришлось практически полностью строить два корабля, а после снимать все сцены с помощью хромакея.

Гора золота