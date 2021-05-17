Михаил Шац рассказал, почему «умер» КВН

Михаил добавил, что в 90-е годы КВН был каналом информации и имел большое значение для общества. Но артист все равно благодарен клубу и его руководителю Александру Маслякову за приобщение к миру шоу-бизнеса.

Шац начал играть в КВН еще во время своей учебы в Ленинграде, а в начале 90-х годов он попал в сборную СНГ. Позднее ведущий придумал свой проект под названием «О.С.П.-Студия» совместно с коллегами по КВН.