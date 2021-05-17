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Михаил Шац рассказал, почему «умер» КВН

runews24.ruиещё 1
22 часа назад
Михаил Шац рассказал, почему «умер» КВН
Фото: runews24.rurunews24.ru
Несколько месяцев назад Александр говорил, что КВН «умер», отметив, эта передача больше не интересна людям. Шац сказал, что считает точно также, ведь клуб не мог понять, что на данный момент надо зрителям и не стал для них платформой YouTube.
Михаил добавил, что в 90-е годы КВН был каналом информации и имел большое значение для общества. Но артист все равно благодарен клубу и его руководителю Александру Маслякову за приобщение к миру шоу-бизнеса.
Шац начал играть в КВН еще во время своей учебы в Ленинграде, а в начале 90-х годов он попал в сборную СНГ. Позднее ведущий придумал свой проект под названием «О.С.П.-Студия» совместно с коллегами по КВН.
 
Фото: из открытых источников
Фильмы,Михаил Шац,Александр Масляков,
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