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Юлия Топольницкая рассказала о съёмках в сериале «Легенда»

RT на русском
2 часа назад
Актриса Юлия Топольницкая рассказала о съёмках сериала «Легенда» и своей роли в проекте.
Юлия Топольницкая рассказала о съёмках в сериале «Легенда»
Фото: RT на русскомRT на русском
«Моя героиня, Симона, — мать-одиночка. Она довольно уверенная в себе, обладает сарказмом, не идёт на уступки. Что видит, то и говорит, не думает, как бы не обидеть человека. Не могу сказать, что у неё есть манеры. Ей наплевать! В хорошем смысле», — заявила Топольницкая в ходе эклюзивного интервью RT.
Актриса также отметила, что ей довелось принять участие в съёмках боевой сцены.
«Шёл съёмочный день. Я понимаю, что у моей героини нет такой сцены, в шутку говорю: «Как так, как вы могли меня обделить?». Попросила Олега, постановщика трюков, быстренько придумать какой-нибудь трюк с моим участием. Мы его отрепетировали, показали режиссёру, автору. У них просто не было возможности не снять эту сцену с моей героиней!», — пояснила она.
Помимо Топольницкой в проекте задействованы Виталий Хаев, Анастасия Уколова, Екатерина Агеева, Светлана Камынина и другие артисты.
Премьера сериала «Легенда» состоится на телеканале ТНТ 31 мая 2021 года.
Фильмы,Легенда,Анастасия Уколова,Юлия Топольницкая,Виталий Хаев,Екатерина Агеева,Светлана Камынина,
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