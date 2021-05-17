Юлия Топольницкая рассказала о съёмках в сериале «Легенда»

«Моя героиня, Симона, — мать-одиночка. Она довольно уверенная в себе, обладает сарказмом, не идёт на уступки. Что видит, то и говорит, не думает, как бы не обидеть человека. Не могу сказать, что у неё есть манеры. Ей наплевать! В хорошем смысле», — заявила Топольницкая в ходе эклюзивного интервью RT.
«Шёл съёмочный день. Я понимаю, что у моей героини нет такой сцены, в шутку говорю: «Как так, как вы могли меня обделить?». Попросила Олега, постановщика трюков, быстренько придумать какой-нибудь трюк с моим участием. Мы его отрепетировали, показали режиссёру, автору. У них просто не было возможности не снять эту сцену с моей героиней!», — пояснила она.