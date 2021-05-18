Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Зачем Распутиной в "Афоне" насыпали манку в бюстгальтер

Мира Маркина
1 час назад
Комедия Георгия Данелия "Афоня", вышедшая на экраны в 1975 году, по праву считается одной из культовых картин советского кинематографа. Одна из самых запоминающихся сцен – танец Афанасия в исполнении Леонида Куравлева с девушкой с пышным бюстом на дискотеке. Подробнее об этом эпизоде – в материале "Рамблера".
Зачем Распутиной в "Афоне" насыпали манку в бюстгальтер
Фото: Кадр из фильма "Афоня"Кадр из фильма "Афоня"
Во время съемок культовой сцены Татьяне Распутиной для комичности вложили в бюстгальтер надувные шарики с водой. Они позволили достигнуть задуманного эффекта колебания, но внезапно шарики лопнули и окатили Распутину водой.
Однако костюмеры не растерялись. Кто-то из людей, живущих неподалеку от ДК, в котором снималась сцена, принес пакет с манкой, чтобы исправить ситуацию. Работники съемочной группы насыпали в бюст манку, а на спине затянули бюстгальтер крепким морским узлом. Если обратить внимание, его можно разглядеть под прозрачным платьем актрисы.
Кстати, "Афоня" стал первым популярным фильмом, в котором появилась Распутина. В дальнейшем она снималась и в других легендарных картинах, в числе которых "Мимино", "Место встречи изменить нельзя", "Хождение по мукам" и "Кин-дза-дза!", однако и там лишь в эпизодических ролях.
Фильмы,Место встречи изменить нельзя,Татьяна Распутина,Леонид Куравлев,Георгий Данелия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители