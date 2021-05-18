Зачем Распутиной в "Афоне" насыпали манку в бюстгальтер

Однако костюмеры не растерялись. Кто-то из людей, живущих неподалеку от ДК, в котором снималась сцена, принес пакет с манкой, чтобы исправить ситуацию. Работники съемочной группы насыпали в бюст манку, а на спине затянули бюстгальтер крепким морским узлом. Если обратить внимание, его можно разглядеть под прозрачным платьем актрисы.

Кстати, "Афоня" стал первым популярным фильмом, в котором появилась Распутина. В дальнейшем она снималась и в других легендарных картинах, в числе которых "Мимино", "Место встречи изменить нельзя", "Хождение по мукам" и "Кин-дза-дза!", однако и там лишь в эпизодических ролях.