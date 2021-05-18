Почему кино в РФ незаслуженно считают второсортным

Российский кинематограф принято постоянно ругать. Зрителям постоянно что-то не нравится: сюжет, юмор и игра актеров. Однако очень часто кинокритики выступают за то, что российское кино незаслуженно считают второсортным и просят посмотреть на это под другим углом.

Фото: Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной доктор" Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной доктор"

Кроме того, отечественное кино часто сравнивают с западным. Действительно, уровень российских лент не сравнится с Голливудом, но кинематограф тесно связан с историей страны, поэтому с исторической точки зрения, его развитие вполне закономерно.

Упадок и возрождение

Современные люди привыкли ругать современное российское кино, приводя ему в пример советское, но не все понимают, что на поздних этапах развития у кинематографа в СССР было больше шансов на жизнь. В послевоенные годы началась стабилизация всех сфер жизни. У режиссеров появилась новая тема для размышления, которая оставалась популярна еще долгие годы. При этом, послевоенное советское кино было популярно только в Союзе, так как за рубежом не понимали уклад жизни в СССР и не интересовались им.

Оттепель способствовала тому, что в кинематографе появилось меньше пафоса. Вместе с этим периодом начали появляться достойные фильмы, которые высоко оценивали за рубежом. Отечественное кино начало завоевывать призы на фестивалях и выдвигались на премию "Оскар". После перестройки кинематограф продолжил развиваться, но ему препятствовал распад СССР.

Не секрет, что в 90-е годы прошлого века кино в России находилось в упадке. На это повлияло не только разделение стран, но и дефолт в 1998 году. Финансирование кинопроизводства резко сократилось, из-за чего страдала индустрия. Появлялись небольшие частные киностудии, но до крупных западных кинокомпаний им было далеко.

Организации, занимающиеся массовым производством кино и сериалов, появились только в 2000-х годах. Однако на протяжении долгого времени они занимались производством лишь малобюджетных фильмов. Сейчас российский кинематограф вновь "встает на рельсы", но из-за большого пробела в развитии в 90-х годах у него нет своего стиля и идей. Наиболее успешными фильмами являются экранизации исторических событий – таким образом режиссеры пытаются развить культуру российского кино.

Успешные фильмы

Несмотря на критику, в российском кинематографе есть действительно успешные фильмы, которые собирали "кассу" не только в России, но и в других странах. Самым кассовым в РФ признан "Холоп" режиссера Клима Шипенко

Фильм причисляют к категории самобытных российских фильмов, и в нем отмечают ту самую стилистику, которую не хватало российскому кино. Он затрагивает современные реалии и проблемы страны, но при этом не забывает про историческую составляющую, которую любят российские зрители. При этом не все критики положительно оценили фильм и причислили комедию к рядовому русскому фильму. Однако ее кассовые сборы говорят сами за себя. Также существует мнение, что фильму просто повезло, так как он вышел перед новогодними праздниками, а альтернатив ему в кинозалах практически не было. Так или иначе, но он стал самым кассовым в истории кино.

Кадр из фильма "Холоп"

Вторым по счету кассы стал фильм "Движение вверх". Это – одна из тех исторических экранизаций, которая собрала кассу и в России, и за рубежом. Тема спорта в России также имеет больное значение, и это также несет в себе историческую ценность, так как спорт связан с патриотизмом, который многим взрослым прививали еще в СССР. "Движение вверх" стал популярен из-за совмещения тем истории, патриотизма и спорта. Режиссер выбрал интересное событие и смог правильно его раскрыть, затронув чувства зрителей.

Кадр из фильма "Движение вверх"

Картина также стала рекордной по сборам в Китае. Примечательно, что именно в этой стране популярны многие российские фильмы. Кроме того, все спортсмены из Поднебесной, готовящиеся к Олимпиаде, обязаны были смотреть этот фильм – настолько он поразил государственное управление по спорту КНР.

Было бы странно, если бы в списке кассовых российских фильмов не было бы сюжета про войну, поэтому еще одним лидером стал фильм "Т-34". Он также является экранизацией исторических событий, что вызвало большой интерес у зрителей. Многие критики сошлись на том, что "Т-34" стал одним из немногих фильмов о ВОВ, в котором нет ярой пропаганды героизма, как это было в советском кино.

Кадр из фильма "Т-34"

Несмотря на большие кассовые сборы и положительные мнения критиков, отзывы зрителей оказались неоднозначными. Большая часть не оценила картину из-за сохранения исторических неточностей, но авторов оправдывает то, что фильм не был документальным.