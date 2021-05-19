В Сети нашли скрытый смысл в выступлении Манижи на Евровидении

Автор канала «Серебряный месяц» на платформе «Яндекс.Дзен» поделился своим мнением после выступления Манижи на полуфинале Евровидения-2021. Помимо критики и негатива, которые сопровождают певицу с того момента, как ее выбрали представителем от России, блогер выдвинул идею о скрытом смысле выступления. По его словам, номер был исполнен как древний ритуал поклонения мировому злу.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Обращаем ваше внимание, что мнение редакции «Слово и Дело» не совпадает с мнением автора.

Первое, на что обратил внимание автор — это движения и действия людей на сцене. По его словам, вознесенные к небу руки в сопровождении с криками очень похоже на ритуальные. Также он отметил, что надписи и рисунки на экранах заменяли похожие интерьеры капища.

«Четверо ее ассистентов встали по расположению частей света в одеждах, которые запечатлены на всех гравюрах и картинах, описывающих подобные сцены. Именно такие мантии-балахоны надевали во время ритуалов», — пишет блогер.

Еще одним символом, указывающим на ритуал, автор назвал «разорванное» платье и певицу, которая вышла из него в красном комбинезоне. Помимо выступления, блогера также смутило предконкурсное представление, во время которого артистка была одета в расписной темный халат, а на ее голове был кокошник в виде перевернутого полумесяца.

Мнение шамана

Редакция «Слово и Дело» связалась с потомственным шаманом Еленой Батыр, чтобы подтвердить или опровергнуть появившееся в Сети предположение.

Елена Батыр настаивает, что во время выступления Манижи на полуфинале, обряда произведено не было, однако артистка могла попытаться завоевать внимание новой аудитории – поклонников других участников конкурса.

«Даже если она хотела провести обряд, это у нее не получилось. Таких знаков нет. Она хотела привлечь новую целевую аудиторию для себя, чтобы ее слушали люди разных возрастов, которые сейчас являются поклонниками других певцов», – пояснила шаман.