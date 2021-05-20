«Как бы он ни был увлечен – семью хранил»: Проклова откровенно рассказывала о связи с Янковским

допустил, что его дядя актер Олег Янковский
не был верен своей единственной жене актрисе Людмиле Зориной
. Но осуждать его он за это не берется. Олег Янковский и Елена Проклова
. Фото: кадр из программы "Судьба человека" «Бывают сплетни. Надо быть мудрым, чтобы не верить этим сплетням. Она любила Олега. Она верила Олегу и понимала его. Поэтому других разговоров не было. Может и были романы. Но это все закрыто за семью печатями», - заметил Игорь Янковский. После этого ведущий Борис Корчевников
включил фрагмент своей программы от 2018 года с актрисой Еленой Прокловой, после которого все окончательно прояснилось. Актер изменял жене с коллегой.