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«Как бы он ни был увлечен – семью хранил»: Проклова откровенно рассказывала о связи с Янковским

Teleprogramma.proиещё 2
11 часов назад
«Как бы он ни был увлечен – семью хранил»: Проклова откровенно рассказывала о связи с Янковским
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
допустил, что его дядя актер Олег Янковский не был верен своей единственной жене актрисе Людмиле Зориной. Но осуждать его он за это не берется. Олег Янковский и Елена Проклова. Фото: кадр из программы "Судьба человека" «Бывают сплетни. Надо быть мудрым, чтобы не верить этим сплетням. Она любила Олега. Она верила Олегу и понимала его. Поэтому других разговоров не было. Может и были романы. Но это все закрыто за семью печатями», - заметил Игорь Янковский. После этого ведущий Борис Корчевников включил фрагмент своей программы от 2018 года с актрисой Еленой Прокловой, после которого все окончательно прояснилось. Актер изменял жене с коллегой.
«Это опыт с одной стороны прекрасный, потому что ничего плохого я сказать не могу. Это были потрясающие, интересные, красивые, добрые отношения. Но все равно это был чужой человек. Я его так и воспринимала. У него был прекрасный сын. С моей Аришкой они катались на коньках. Мы их вывозили. У него прекрасная жена, которая для него столько сделала в жизни. Я бы перестала его не то что любить, а даже уважать, если бы он бросил женщину, которая для него столько сделала. Я уважаю его до сих пор, потому что как бы он ни был увлечен – семью он хранил».
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Олег Янковский и Елена Проклова закрутили роман на съемках картины Игоря Масленникова «Сентиментальный роман» в 1976 году. Название фильма стало для актеров в какой-то степени пророческим. Смотрите также:
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