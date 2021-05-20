«Как бы он ни был увлечен – семью хранил»: Проклова откровенно рассказывала о связи с Янковским

«Это опыт с одной стороны прекрасный, потому что ничего плохого я сказать не могу. Это были потрясающие, интересные, красивые, добрые отношения. Но все равно это был чужой человек. Я его так и воспринимала. У него был прекрасный сын. С моей Аришкой они катались на коньках. Мы их вывозили. У него прекрасная жена, которая для него столько сделала в жизни. Я бы перестала его не то что любить, а даже уважать, если бы он бросил женщину, которая для него столько сделала. Я уважаю его до сих пор, потому что как бы он ни был увлечен – семью он хранил».