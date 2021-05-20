«Не могу поверить, что они такие старые»: каким будет спецвыпуск «Друзей» — и что говорят фанаты

В сети появился первый трейлер спецвыпуска «Друзей» — благодаря нему наконец стало понятно, что именно будет из себя представлять, возможно, самая ожидаемая премьера этого года. Помимо сумасшедшей ностальгии по оригинальному сериалу, ролик вызвал в поклонниках грустные чувства: увидеть кумиров настолько старыми (да еще и в тех же локациях) им оказалось непросто.

Всего за 17 часов после публикации трейлер набрал на YouTube более 6 млн просмотров - и это только видео с официального канала HBO MAX (именно там спецвыпуск выйдет 27 мая), без учета множества копий.

Еще до премьеры было известно, что в эпизоде-реюньоне звезды оригинального сериала не вернутся к полюбившимся зрителям ролям, а будут собой. Теперь же стало понятно, что конкретно будет происходить в спецвыпуске: весь основной каст впервые за долгие годы соберется вместе в локациях хитового ситкома и с головой окунется в воспоминания, обсудит нереальный успех проекта, поностальгирует вокруг самых ярких эпизодов.

Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри и Исполнители главных ролей в лице Дженнифер Энистон Дэвида Швиммера , например, сыграют в игру на знание шоу - из-за точно такого же квиза в четвертом сезоне Рэйчел и Моника проиграли свою квартиру Джоуи и Чендлеру. Также актеры воспроизведут сцену из эпизода, в котором друзья окончательно узнают о романе Моники и Чендлера - и Кудроу повторит свою знаменитую фразу "Мои глаза! Мои глаза!". Кроме того, в рамках спецвыпуска звезды дадут интервью ведущему вечернего шоу на CBS Джеймсу Кордену и встретятся с исполнителями второстепенных ролей Томом Селлеком (Ричард), Мэгги Уилер (Дженис) и многими другими. Наконец, Энистон, комментируя расставание Росса и Рейчел, пойдет против своей же героини и выразит мнение, что на момент измены бойфренда у пары был перерыв.

Среди приглашенных знаменитостей в спецвыпуске появятся Кара Делевинь Кит Харингтон - кажется, что он предстанет в том самом костюме Рождественского броненосца, известному по одной из самых уморительных серий ситкома.

Выход трейлера фанаты восприняли крайне эмоционально. Вместе с восторженной реакцией относительно предстоящей премьеры поклонники посетовали, что любимые актеры столь заметно постарели: всем им уже за 50.

"Наблюдать за тем, как наши любимые актеры становятся старше, - одна из самых сложных задач"; "Мэттью выглядит подавленным. Он почти ничего не говорит по ходу этого трейлера. Хочу, чтобы он был таким же счастливым в реальной жизни, каким был его персонаж"; "Безусловно, им нужно было снять это раньше. Сейчас они выглядят совсем иначе"; "Не могу поверить, что они такие старые"; "Я: "Не существует такого двухминутного видео, которое может заставить плакать". HBO: "Подержи мой спецвыпуск "Друзей"; "Это сломает интернет. Нужно прямо сейчас инвестировать в компанию по производству носовых платков", - писали пользователи под роликом в YouTube.

При этом - несмотря на нередкие замечания о настигнувшей ведущих актеров старости - из десятков тысяч комментариев лишь единицы выступили против самой идеи спецвыпуска и написали об отказе от просмотра. У всех остальных 27 мая в календаре выделено как праздничный день.

Оригинальные "Друзья" выходили в 1994-2004 гг., растянувшись на десять сезонов и 236 серий. Ситком и поныне считается одним из лучших сериалов в истории - даже безотносительно жанра. Шоу было удостоено множества наград, включая пять "Эмми" и "Золотой глобус".