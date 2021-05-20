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Шварценеггер сыграет главную роль в шпионском сериале от Netflix

Газета.Ru
7 часов назад
Стриминговый сервис Netflix заказал шпионский сериал с актером Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Об этом пишет Deadline.
Шварценеггер сыграет главную роль в шпионском сериале от Netflix
Фото: Газета.RuГазета.Ru
«Поклонники со всего мира уже много лет просят меня устроить такую безумную поездку, и теперь они наконец-то получат это благодаря нашим замечательным партнерам в Skydance и Netflix», — сказал Шварценеггер.
Отмечается, что Шварценеггер также станет исполнительным продюсером проекта.
В сериале будут фигурировать отец (Шварценеггер) и дочь (Моника Барбаро), которые узнают, что оба долгие годы втайне друг от друга работают на ЦРУ. Сюжет сериала будет развиваться на фоне шпионских интриг, экшена и юмора.
В конце января 2021 года Арнольд Шварценеггер привился от коронавируса. «Никогда не был так рад постоять в очереди. Если можете, присоединяйтесь ко мне и запишитесь на вакцинирование. Идем со мной, если хочешь жить!» — процитировал он в социальных сетях свою знаменитую фразу из «Терминатора».
Фильмы,Терминатор,Арнольд Шварценеггер,Netflix,ЦРУ,
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