Шварценеггер сыграет главную роль в шпионском сериале от Netflix

В конце января 2021 года Арнольд Шварценеггер привился от коронавируса. «Никогда не был так рад постоять в очереди. Если можете, присоединяйтесь ко мне и запишитесь на вакцинирование. Идем со мной, если хочешь жить!» — процитировал он в социальных сетях свою знаменитую фразу из «Терминатора».