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Протеже Киркорова вышла в финал «Евровидения»

Lenta.ruиещё 6
11 часов назад
Протеже Киркорова вышла в финал «Евровидения»
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Представительница от Молдавии певица Наталья Гордиенко, которую продюсирует российский артист Филипп Киркоров, вышла в финал «Евровидения-2021». Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте международного музыкального конкурса.
По итогам голосования зрителей, в заключительную стадию «Евровидения» также пробились Албания, Сербия, Болгария, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.
Ранее в финал конкурса прошла уроженка Таджикистана певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), представляющая Россию на «Евровидении-2021». Артистка выступила в первом полуфинале песенного состязания с композицией Russian Woman («Русская женщина»).
Финал конкурса пройдет в субботу, 22 мая. В этом году «Евровидение» принимает Роттердам, Нидерланды. Годом ранее состязание было отменено из-за пандемии коронавируса.
Фильмы,Наталья Гордиенко,Филипп Киркоров,
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