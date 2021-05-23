Жириновский назвал результат Манижи на Евровидении позором

Лидер ЛДПРВладимир Жириновский заявил, что итоги песенного конкурса «Евровидение» обернулись для исполнительницы от России Манижи позором. Об этом сообщает РИА «Новости».
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«Девятое место — позор! Великая страна — и девятое место! Почему?!» — сказал он.
До этого депутат ГосдумыЕлена Драпеко потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом на «Евровидении». Она утверждала, что певица не заслуживает того, чтобы представлять Россию на крупнейшем музыкальном конкурсе.
В Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.