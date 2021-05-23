Жириновский назвал результат Манижи на Евровидении позором

«Девятое место — позор! Великая страна — и девятое место! Почему?!» — сказал он.

В Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.