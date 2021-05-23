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Жириновский назвал результат Манижи на Евровидении позором

Газета.Ru
1 час назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что итоги песенного конкурса «Евровидение» обернулись для исполнительницы от России Манижи позором. Об этом сообщает РИА «Новости».
Жириновский назвал результат Манижи на Евровидении позором
Фото: Газета.RuГазета.Ru
«Девятое место — позор! Великая страна — и девятое место! Почему?!» — сказал он.
До этого депутат Госдумы Елена Драпеко потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом на «Евровидении». Она утверждала, что певица не заслуживает того, чтобы представлять Россию на крупнейшем музыкальном конкурсе.
В Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.
Фильмы,Елена Драпеко,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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