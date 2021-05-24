Зачем меняли сюжеты сказок для детских фильмов в СССР

В кинематографе времен Советского Союза практически все картины проходили жесткую цензуру. Не обошла она даже киносказки. Более того, в СССР даже известные народные сказки подвергались “переработке” в угоду советской идеологии. Изменялись сюжеты и даже знакомые герои получали новое воплощение. “Рамблер” расскажет, какие киносказки вышли на экраны Советского Союза в ином формате, нежели их печатные оригиналы.

“Василиса Прекрасная”

“По щучьему веленью”

Еще одна сказка Александра Роу 1938 года тоже была довольно сильно переиначена. Начнем с того, что лентяй Емеля, для которого, согласно первоисточнику, и с печки-то слезть было настоящим подвигом, в фильме вдруг становится работягой. А царевна Несмеяна с радостью сбегает из роскошных хором с обычным крестьянином, да еще и уговаривает его, чтобы он ее забрал оттуда, обещая при этом всему научиться и быть настоящей труженицей. А все потому, что положительный герои не должны быть лентяями, а тем более принадлежать царскому роду.