Зачем меняли сюжеты сказок для детских фильмов в СССР

В кинематографе времен Советского Союза практически все картины проходили жесткую цензуру. Не обошла она даже киносказки. Более того, в СССР даже известные народные сказки подвергались “переработке” в угоду советской идеологии. Изменялись сюжеты и даже знакомые герои получали новое воплощение. “Рамблер” расскажет, какие киносказки вышли на экраны Советского Союза в ином формате, нежели их печатные оригиналы.
В 1939 году вышла на экраны киносказка Александра Роу
, снятая по мотивам русской народной сказки “Царевна-Лягушка”. Стоит обратить внимание уже на саму смену названия сказки. Да, фильмы не всегда называли и называют точно так же, как и произведения-”исходники”. Но здесь была четкая задача: убрать слово “царевна”. Дети, которых видели будущими строителями коммунизма, должны были воспитываться соответствующим образом. Никакой царевне места в этом воспитании быть не могло. Да и главных героев: царя и братьев царевичей сделали обычными крестьянами. Не совсем понятно в данном случае, с чего вдруг боярыня и купчиха так возжелали выйти замуж именно за крестьянских сыновей Но об этом никто, видимо, не подумал.
Еще одна сказка Александра Роу 1938 года тоже была довольно сильно переиначена. Начнем с того, что лентяй Емеля, для которого, согласно первоисточнику, и с печки-то слезть было настоящим подвигом, в фильме вдруг становится работягой. А царевна Несмеяна с радостью сбегает из роскошных хором с обычным крестьянином, да еще и уговаривает его, чтобы он ее забрал оттуда, обещая при этом всему научиться и быть настоящей труженицей. А все потому, что положительный герои не должны быть лентяями, а тем более принадлежать царскому роду.
Сказка 1941 года, режиссером которой тоже был Александр Роу, вновь “порадовала” изменениями. Снова с точки зрения советской идеологии необходимо было обязательно переименовать героиню. Сказочная Царь-Девица в советской киносказке превратилась в Зарю-Заряницу.