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Как и зачем меняли сюжеты сказок для детских фильмов в СССР

Александра Нечаева
7 часов назад
В кинематографе времен Советского Союза практически все картины проходили жесткую цензуру. Не обошла она даже киносказки. Более того, в СССР даже известные народные сказки подвергались “переработке” в угоду советской идеологии. Изменялись сюжеты и даже знакомые герои получали новое воплощение. “Рамблер” расскажет, какие киносказки вышли на экраны Советского Союза в ином формате, нежели их печатные оригиналы.
Зачем меняли сюжеты сказок для детских фильмов в СССР
Фото: Кадр из фильма "Василиса Прекрасная"Кадр из фильма "Василиса Прекрасная"

“Василиса Прекрасная”

В 1939 году вышла на экраны киносказка Александра Роу, снятая по мотивам русской народной сказки “Царевна-Лягушка”. Стоит обратить внимание уже на саму смену названия сказки. Да, фильмы не всегда называли и называют точно так же, как и произведения-”исходники”. Но здесь была четкая задача: убрать слово “царевна”. Дети, которых видели будущими строителями коммунизма, должны были воспитываться соответствующим образом. Никакой царевне места в этом воспитании быть не могло. Да и главных героев: царя и братьев царевичей сделали обычными крестьянами. Не совсем понятно в данном случае, с чего вдруг боярыня и купчиха так возжелали выйти замуж именно за крестьянских сыновей Но об этом никто, видимо, не подумал.

“По щучьему веленью”

Еще одна сказка Александра Роу 1938 года тоже была довольно сильно переиначена. Начнем с того, что лентяй Емеля, для которого, согласно первоисточнику, и с печки-то слезть было настоящим подвигом, в фильме вдруг становится работягой. А царевна Несмеяна с радостью сбегает из роскошных хором с обычным крестьянином, да еще и уговаривает его, чтобы он ее забрал оттуда, обещая при этом всему научиться и быть настоящей труженицей. А все потому, что положительный герои не должны быть лентяями, а тем более принадлежать царскому роду.

“Конек-Горбунок”

Сказка 1941 года, режиссером которой тоже был Александр Роу, вновь “порадовала” изменениями. Снова с точки зрения советской идеологии необходимо было обязательно переименовать героиню. Сказочная Царь-Девица в советской киносказке превратилась в Зарю-Заряницу.
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