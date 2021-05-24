Что смотреть в кино с 27 мая

Премьеры последней весенней недели этого года в подборке "Рамблера".
Фото: Кадр из фильма "Ассасин: Битва миров"Кадр из фильма "Ассасин: Битва миров"
"Ассасин: Битва миров"
Одинокому воину в удивительном мире, наполненном магией и в котором живут загадочные мифические существа, предстоит пройти жестокие испытания и дать отпор ассасинам. При этом он обязан продумывать каждый свой последующий шаг, поскольку любое его действие способно изменить судьбы людей из параллельного мира.
"Дублинские дебоширы"
Мэттью и его друзья Кирни и Рез уходят из школы, чтобы вкусить все “прелести” взрослой жизни. Они проводят время на вечеринках, участвуют в жестоких потасовках, нарушают все законы общества и совершают серьезные ошибки, которые могут стать для них роковыми.
"Спиритический сеанс"
В элитной школе для девочек при загадочных обстоятельствах погибает одна из учениц. После того, как в учебном заведении происходит еще одна смерть, Камилла, которая только перевелась в школу, затевает свое собственное расследование, чтобы понять, почему гибнут ученицы. В результате Камилла обнаруживает, что череде смертей положил начало спиритический сеанс, во время которого девушки вызвали дух человека, совершившего самоубийство в стенах этой школы.