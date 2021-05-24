Что смотреть в кино с 27 мая

Премьеры последней весенней недели этого года в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Ассасин: Битва миров" Кадр из фильма "Ассасин: Битва миров"

"Ассасин: Битва миров"

Одинокому воину в удивительном мире, наполненном магией и в котором живут загадочные мифические существа, предстоит пройти жестокие испытания и дать отпор ассасинам. При этом он обязан продумывать каждый свой последующий шаг, поскольку любое его действие способно изменить судьбы людей из параллельного мира.

"Дублинские дебоширы"

Мэттью и его друзья Кирни и Рез уходят из школы, чтобы вкусить все “прелести” взрослой жизни. Они проводят время на вечеринках, участвуют в жестоких потасовках, нарушают все законы общества и совершают серьезные ошибки, которые могут стать для них роковыми.

"Спиритический сеанс"