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Что смотреть в кино с 27 мая

Александра Нечаева
10 часов назад
Премьеры последней весенней недели этого года в подборке "Рамблера".
Что смотреть в кино с 27 мая
Фото: Кадр из фильма "Ассасин: Битва миров"Кадр из фильма "Ассасин: Битва миров"

"Ассасин: Битва миров"

Одинокому воину в удивительном мире, наполненном магией и в котором живут загадочные мифические существа, предстоит пройти жестокие испытания и дать отпор ассасинам. При этом он обязан продумывать каждый свой последующий шаг, поскольку любое его действие способно изменить судьбы людей из параллельного мира.

"Дублинские дебоширы"

Мэттью и его друзья Кирни и Рез уходят из школы, чтобы вкусить все “прелести” взрослой жизни. Они проводят время на вечеринках, участвуют в жестоких потасовках, нарушают все законы общества и совершают серьезные ошибки, которые могут стать для них роковыми.

"Спиритический сеанс"

В элитной школе для девочек при загадочных обстоятельствах погибает одна из учениц. После того, как в учебном заведении происходит еще одна смерть, Камилла, которая только перевелась в школу, затевает свое собственное расследование, чтобы понять, почему гибнут ученицы. В результате Камилла обнаруживает, что череде смертей положил начало спиритический сеанс, во время которого девушки вызвали дух человека, совершившего самоубийство в стенах этой школы.
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