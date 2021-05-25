Домашний прокат: Снайдер, предубеждение и зомби; «Вечное сияние» по-ковидному

Это первый фильм, целиком выполненный постановщиком уже после самоубийства дочери, так что местами не отделаться от мысли, что съемки отчасти заменяли терапию. В лучшие моменты лента выглядит будто прожарка Снайдера в исполнении самого Снайдера, который, помимо собственной персоны, проходится, кажется, по всем имеющимся жанровым штампам (не только из зомби-ужастиков, но и фильмов-ограблений). И быстро превращает происходящее в полный балаган: имеются, в частности, зомби-тигрица и зомби-конь. Градус здешнего абсурда сопоставим с недавней попыткой штурма "Зоны-51" (этот объект имеет не последнее значение в картине). Если честно, вполне можно было бы подумать, что сценарий коллективно писали энтузиасты с Reddit. В чем-то "Армия" напоминает работы известного адепта кромешной дребедени и мастера на все руки Роберта Родригеса
(теперь автор "Хранителей" и "Лиги справедливости" не только режиссер, продюсер и сценарист, но и оператор, причем речь уже не про айфонную короткометражку). С той только разницей, что приятель Квентина Тарантино
, надо думать, не стал бы растягивать подобное благолепие на два с половиной часа. Но это уж как водится.