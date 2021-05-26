Фильмы Гая Ричи, которые стоит посмотреть

"Карты, деньги, два ствола" (1998)

Дебютный фильм Ричи, который принес ему мировую славу, точно нельзя пропустить в этом списке. Первая работа режиссера стала международным хитом, ее сравнивали с фильмами Тарантино, а критики и зрители сыпали восторженными отзывами. По сюжету, в картине четыре главных героя, которые жаждут заработать легкие деньги. Для этого у них есть план — накопить крупную сумму и обыграть в карты главного шулера Гарри-топора. Однако друзья просчитываются и проигрывают, а на уплату долга им дают всего лишь неделю. Так на глазах зрителей разворачивается криминальная драма о британских преступниках.