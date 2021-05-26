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Фильмы Гая Ричи, которые стоит посмотреть

Елизавета Назарова
6 часов назад
Британский кинорежиссер Гай Ричи считается одним из лучших специалистов современности. Он прославился благодаря своим фильмам в жанре криминальной комедии, но у него есть немало достойных работ в других жанрах. "Рамблер" рассказывает, какие фильмы легендарного режиссера стоит посмотреть.

"Карты, деньги, два ствола" (1998)

Кадр из фильма "Карты, деньги, два ствола"
Дебютный фильм Ричи, который принес ему мировую славу, точно нельзя пропустить в этом списке. Первая работа режиссера стала международным хитом, ее сравнивали с фильмами Тарантино, а критики и зрители сыпали восторженными отзывами. По сюжету, в картине четыре главных героя, которые жаждут заработать легкие деньги. Для этого у них есть план — накопить крупную сумму и обыграть в карты главного шулера Гарри-топора. Однако друзья просчитываются и проигрывают, а на уплату долга им дают всего лишь неделю. Так на глазах зрителей разворачивается криминальная драма о британских преступниках.

"Джентльмены" (2019)

Кадр из фильма "Джентельмены"
В этой ленте, вышедшей в 291 году, Гай Ричи показал, как можно по-современному раскрыть жанр криминальной драмы. Несмотря на то, что подобные фильмы были популярны в конце 90-х годов, он все равно сделал так, что зрители высоко оценили его. Классический сюжет был дополнен потрясающим актерским составом. В фильме снялись Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Хью Грант и другие.

"Аладдин" (2019)

Кадр из фильма "Аладдин"
Ожидали ли вы увидеть в списке детскую сказку среди фильмов о бандитах и преступлениях? Никто не ожидал, что Гай Ричи решится на этот шаг, но он смог снять действительно достойную сказку для Disney. Помимо классических песен и шуток, в фильме видна рука режиссера — в самом начале есть сцены с кражами, погонями и драйвом, который присущ режиссеру.
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