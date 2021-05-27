Сказка Александра Роу “Морозко” — фильм, наверное, на все времена. Дети и сейчас с таким же интересом смотрят его, как и их родители много лет назад. Но вот сами взрослые иногда признаются, что воспринимают картину теперь несколько иначе. В большей степени это касается главных героинь: Настеньки и Марфушки. Редактор “Рамблера” собрала несколько мнений людей, которые объясняют, почему с возрастом Настенька стала им менее симпатична, а Марфуша заинтересовала больше.

Не помню, по какой причине мы начали в компании обсуждение сказки “Морозко” (скорее всего в контексте просмотра фильма вместе с детьми), но разговор получился весьма увлекательным. О художественных достоинствах и игре актеров не спорили, обсуждали в основном главных героинь.

Удивительно, но оказалось, что почти у всех нас поменялось с возрастом видение положительных и отрицательных черт у персонажей. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что меня и в детстве удивляла неспособность Настеньки постоять за себя. Оказалось, что я такая не одна. Правда, некоторым моим друзьям “откровение” пришло позже, но мы оказались практически едины во мнении, что положительность этой героини в современных реалиях весьма сомнительна.

Кадр из фильма "Морозко"

Красавица Настенька, скромная, работящая, готовая всем и во всем угождать оказалась не слишком по нраву современным дамам. Моя подруга Настя (забавно, что первой положительные качества героини поставила под сомнение ее же тезка) отметила, что ни в коем случае не хотела бы, чтобы ее дочь решила брать пример с этой героини.

Быть похожей на эту большеглазую тихоню? Нет, спасибо! Ее и не слышно-то практически совсем. Ну подумайте, что она, по сути, со своей жизнью делает. Прислуживает Мачехе и сестрице, готова сносить все унижения и оскорбления. И это не меняется на протяжении всей сказки! До самого конца Настенька остается бесправной серой мышью, даром, что девушка-то красивая.

Настю поддержала Яна, отметившая, что и мужчину героиня нашла себе под стать:

Ваня этот, кстати, ничуть не лучше Мачехи в итоге окажется, вот уверена. Единственный сын, воспитанный обожающей его матерью, он нарцисс, думающий только о себе. Собственно, в сказке это отлично показано. Вот в его перевоспитание я ни секунды не верю. Останется он таким же эгоистом. Будет Настенька жить привычной жизнью: выполнять пожелания мужа, потакать детям, молчать и улыбаться, в полной уверенности, что так и надо.

Кадр из фильма "Морозко"

Знаете, удивительно, но мужчины поддержали женщин в их рассуждениях! Оказывается, они тоже не считают Настеньку идеальной.

Наверно, первое время мне бы льстило, что такая “настенька” живет у меня дома: порядок обеспечен, вкусная еда, чистая одежда. Почувствуй себя королем, что называется. Но, скорее всего, женщина, не имеющая своего мнения, привыкшая во всем угождать и сострадать, ужасно надоела бы. Мужчине (ну, говорю за себя сейчас) нужна партнерша, а не прислуга.

— высказался Антон.

Что касается Марфуши, тут мнения не то чтобы разделились, но были немного различны. В результате мы сошлись во мнении, что эта героиня, призванная показать все женские (и не только) пороки: лень, глупость, неумение что-либо делать, нахрапистость, на самом деле не так уж и плоха.

Может быть, она и не слишком умна (хотя, на самом деле, это вопрос спорный), но по крайней мере у нее точно все отлично с самооценкой. Она требовательна, не позволит обращаться с собой, как с тряпкой, и жертвовать собой ради сомнительных интересов других вряд ли будет. А еще она, согласитесь, обладает харизмой. При этом я вовсе не хочу Марфушу делать идеалом, но ее позиция более выигрышна, чем Настенькина.

— подытожила нашу беседу Анюта.

Кадр из фильма "Морозко"

Вывод мы сделали следующий: абсолютно положительных или отрицательных героев в этой сказке (собственно, как и во многих других) нет. Хотя в детстве часто казалось иначе. Стоит под другим углом взглянуть на ситуацию, и отношение к ней может кардинально измениться. А что думаете вы?