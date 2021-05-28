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«Не переиграете Самойлову»: россияне – о новой экранизации «Анны Карениной»

Анна Арсеньева
2 часа назад
Роман "Анна Каренина" Льва Толстого экранизировали большое количество раз, как на родине писателя, так и в Голливуде. Главную героиню играли Татьяна Самойлова, Софи Марсо, Татьяна Друбич, Елизавета Боярская и даже Кира Найтли. 26 мая компания Netflix анонсировала съемки первого российского сериала "Анна К", за основу которого возьмут произведение русского классика. Роль Карениной исполнит Светлана Ходченкова. "Рамблер" собрал реакцию россиян на новую экранизацию.
«Не переиграете Самойлову»: россияне – о новой «Анне Карениной»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пользователи социальных сетей написали, что лучше Анной Карениной была Татьяна Самойлова, сыгравшая в фильме 1967 года. Современным актрисам, по мнению россиян, не удастся ее переиграть.
"Актрисульки никчемные. Не переиграете Самойлову",
"Может хватит классику топтать? Свое придумать никак, мозгов не хватат? Анна Каренина одна была на все времена -Татьяна Самойлова. Также как и Анфиса-Чурсина, Аксинья-Быстрицкая, Пьер Безухов-Бондарчук. А эти сейчас только копируют",
"Современным актрисам роль падших женщин к лицу",
"Уже была Карениной - Боярская с ее басом. Да, никто Т.Самойлову не переплюнет. Не старайтесь зря. Бездарности!!! Классика современным актёрам не по зубам",
— написали пользователи Twitter.
Кадр из фильма "Анна Каренина" (1967)
Некоторым не понравился именно выбор Светланы Ходченковой на роль главной героини:
"Вы роман то читали? Она абсолютно не подходит на роль Анны, уже не вижу смысла смотреть",

"Только не это! А Вронский - Петров? А Каренин - Безруков? О, горе тебе, российский кинематограф",

"Ну хоть не Саша Бортич",
"Ну не дворянское лицо то".
Многим надоело, что в кинематографе уже много лет экранизируют одни и те же произведения:
"А что, новых сюжетов нет, от слова совсем?",

"Наша кинематография способная вообще хоть на что-нибудь кроме бесконечного Шолохова и Толстого?".
Кто сыграет других персонажей в новом сериале, пока неизвестно, но российские пользователи уже опасаются, что Netflix сделает "Анну Каренину", опираясь на новые нормы голливудского кино.
Фильмы,Анна Каренина,Анна Каренина,Татьяна Самойлова,Софи Марсо,Татьяна Друбич,Кира Найтли,Светлана Ходченкова,Лев Толстой,Елизавета Боярская,Netflix,
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