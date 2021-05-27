3 картины, продолжения которых только разочаровали фанатов

В свое время эти картины прогремели на весь мир и собрали несколько армий преданных фанатов. Однако последующие части фильмов оказались гораздо хуже первых, и поклонников у франшиз резко поубавилось. Подробнее о кинолентах, продолжения которых не стоит смотреть – в материале "Рамблера".
"Матрица"
Первый фильм киберпанк-франшизы имел оглушительный успех: несколько "Оскаров", блестящие рецензии кинокритиков и любовь зрителей. Однако третья часть картины оказалась провальной: создателей фильма "Матрица. Революция" раскритиковали за то, что они сосредоточились на ярких спецэффектах, не уделив должного внимания характерам персонажей и посылу картины.
"Крепкий орешек"
Кадр из фильма "Крепкий орешек"
Легендарный фильм, в котором Брюс Уиллис
исполнил одну из своих главных ролей, был признан одним из величайших боевиков всех времен. Про вторую часть критики говорили, что фильм "начинает изнашиваться". А кинолента "Хороший день, чтобы умереть" была принята еще хуже из-за штампованного и унылого сценария.
"Голодные игры"
Кадр из фильма "Голодные игры"
Франшизе, прославившей Дженифер Лоуренс, прочили славу "Гарри Поттера
":
"Подвинься, "Гарри Поттер". Более мрачная и зрелая франшиза пришла, чтобы занять твой трон",
– писал телеканал Fox News.
Однако последние "Голодные игры" оказались самыми слабыми. В частности, критиков огорчило, что создатели киноленты не поднимают новых тем, а персонажи слишком нерешительны.