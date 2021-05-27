3 картины, продолжения которых только разочаровали фанатов

В свое время эти картины прогремели на весь мир и собрали несколько армий преданных фанатов. Однако последующие части фильмов оказались гораздо хуже первых, и поклонников у франшиз резко поубавилось. Подробнее о кинолентах, продолжения которых не стоит смотреть – в материале "Рамблера".

"Матрица"

Кадр из фильма "Матрица"

Первый фильм киберпанк-франшизы имел оглушительный успех: несколько "Оскаров", блестящие рецензии кинокритиков и любовь зрителей. Однако третья часть картины оказалась провальной: создателей фильма "Матрица. Революция" раскритиковали за то, что они сосредоточились на ярких спецэффектах, не уделив должного внимания характерам персонажей и посылу картины.

"Крепкий орешек"

Кадр из фильма "Крепкий орешек"

Легендарный фильм, в котором Брюс Уиллис исполнил одну из своих главных ролей, был признан одним из величайших боевиков всех времен. Про вторую часть критики говорили, что фильм "начинает изнашиваться". А кинолента "Хороший день, чтобы умереть" была принята еще хуже из-за штампованного и унылого сценария.

"Голодные игры"

Кадр из фильма "Голодные игры"

"Подвинься, "Гарри Поттер". Более мрачная и зрелая франшиза пришла, чтобы занять твой трон",

– писал телеканал Fox News.