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3 культовых картины, продолжения которых только разочаровали фанатов

Мира Маркина
11 часов назад
В свое время эти картины прогремели на весь мир и собрали несколько армий преданных фанатов. Однако последующие части фильмов оказались гораздо хуже первых, и поклонников у франшиз резко поубавилось. Подробнее о кинолентах, продолжения которых не стоит смотреть – в материале "Рамблера".
3 картины, продолжения которых только разочаровали фанатов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Матрица"

Кадр из фильма "Матрица"
Первый фильм киберпанк-франшизы имел оглушительный успех: несколько "Оскаров", блестящие рецензии кинокритиков и любовь зрителей. Однако третья часть картины оказалась провальной: создателей фильма "Матрица. Революция" раскритиковали за то, что они сосредоточились на ярких спецэффектах, не уделив должного внимания характерам персонажей и посылу картины.

"Крепкий орешек"

Кадр из фильма "Крепкий орешек"
Легендарный фильм, в котором Брюс Уиллис исполнил одну из своих главных ролей, был признан одним из величайших боевиков всех времен. Про вторую часть критики говорили, что фильм "начинает изнашиваться". А кинолента "Хороший день, чтобы умереть" была принята еще хуже из-за штампованного и унылого сценария.

"Голодные игры"

Кадр из фильма "Голодные игры"
Франшизе, прославившей Дженифер Лоуренс, прочили славу "Гарри Поттера":
"Подвинься, "Гарри Поттер". Более мрачная и зрелая франшиза пришла, чтобы занять твой трон",
– писал телеканал Fox News.
Однако последние "Голодные игры" оказались самыми слабыми. В частности, критиков огорчило, что создатели киноленты не поднимают новых тем, а персонажи слишком нерешительны.
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