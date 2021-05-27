Итальянцы эмоционально отреагировали на советский фильм

Недавно страна отмечала 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в Сеть выкладывались тысячи постов и видеороликов на эту тему. Автору Дзен-канала «Блог о Блогерах» особенно понравилось одно видео, которому он посвятил отдельную статью.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

На просторах интернета есть один популярный YouTube-канал, в котором итальянцы реагируют на всё «русское»: еду, традиции, музыку и проч.

В видео, которое так поразило общественность, авторы ролика показали трем парам итальянцев советский фильм «В бой идут одни старики» 1974 года выпуска.

«Я всегда считал итальянцев очень эмоциональной нацией, но такую реакцию на фильм я не ожидал увидеть», —пишет блогер.

Одна пара – мужчина и женщина среднего возраста – очень прониклась атмосферой кинокартины. Они не могли сдерживать свои эмоции во время просмотра.

Вторая пара – два молодых человека – практически весь фильм молчала, не отводя глаз от экрана, за исключением редких комментариев.

Третья пара – две девушки – оказалась самой активной. Зрительницы не оставляли ни один эпизод без комментариев, они восхищались увиденным в картине.

Авторы данного ролика — выходцы из бывшего СССР. Они хотели увидеть реакцию на фильм и получили желаемое сполна — от активных обсуждений до «скупой мужской слезы» в один из моментов.

В заключение автор порадовался, что блогеры знакомят итальянцев с русскими традициями и бытом. Все видео на их канале посвящены именно этому.