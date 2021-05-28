«Стекл как трезвышко», или Как правильно скрывать опьянение

Всем известно, что алкоголь – это несомненное зло. Но в жизни любого человека может случиться так, что зло начинает одерживать верх. Бывает и так, что подавать виду, что сдался, ни в коем случае нельзя и нужно во что бы ни стало выглядеть молодцом. Вот несколько советов, как притвориться трезвым, не обладая при этом актерским талантом.

Говорите мало и тихо

Чаще всего нетрезвого человека выдает его речь. Пьяные любят пространно рассуждать, хвастаться и спорить по поводу и без. При этом речь их бывает несвязной, доводы глупыми, а язык заплетающимся. Именно поэтому опытные люди советуют тщательно избегать общения с трезвыми собратьями по разуму.

Ну а если приходится говорить, то стоит ограничиваться тихими и короткими репликами. И не нужно пытаться шутить, так как у пьяного человека специфический юмор и трезвые слушатели почти никогда не разделяют его веселья. А вот вычисляют поддатого по его речи безошибочно.

Следите за координацией

Нарушенная координация движений – подозрительный симптом, часто выдающий выпившего человека. Ему может казаться, что все под контролем, но со стороны всегда виднее. Поэтому не нужно пытаться делать одновременно несколько дел, например, говорить и идти. Для одурманенного спиртным мозга это испытание может оказаться непосильным и над одним из процессов можно легко потерять контроль.

Запах спиртного

По запаху выпившего человека раскусить проще всего, ведь эта «улика» появляется задолго до того, как начнет заплетаться язык или ноги. Если не упоминать модные современные средства от запаха, то лучшими продуктами, перебивающими алкогольное амбре, можно назвать лавровый лист и детский «Орбит». Да, именно детский, так как в нем содержится увеличенная дозировка ароматизаторов.

Лавровый лист можно использовать как свежий, так и сухой. Можно даже выловить его в супе или холодце. Растительный продукт нужно тщательно пережевывать несколько минут, задействовав при этом силу воли. После того как отвратительная горькая жижа начнет обжигать слизистую, ее можно выплюнуть, а пострадавшую ротовую полость прополоскать водой.

Можно использовать и валидол – пусть от вас лучше пахнет как от старика, а не как от выпивохи. Самый радикальный способ избавиться от запаха спиртного – это вызвать обильную рвоту. Разумеется, этот способ еще менее приятен, чем знакомство с вкусовыми качествами лавра благородного, но иногда организм сам приходит на помощь, особенно после обильных возлияний.

Красные глаза

Глаза могут покраснеть по многим причинам, но у нас уже есть первое правило. Поэтому проще избавиться от красноты, чем доказывать своему начальнику заплетающимся языком, что вы просто всю ночь проплакали из-за чертова сериала или играли до утра с сыном в «Доту».