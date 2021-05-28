Друг Андрея Панина провел собственное расследование смерти актера

Близкий друг Панина, а также его бывший директор Геннадий Русин признался, что заподозрил неладное, когда актер перестал выходить на связь. Он поспешил к дому артиста и уже по приезду вызвал полицию, однако было уже поздно.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Правоохранительные органы , которые расследовали смерть Панина, сначала подозревали насильственную гибель. Но дополнительная экспертиза не нашла никаких доказательств в пользу этой версии, поэтому дело было закрыто. Однако родственники и друзья звезды уверены, что его до смерти избили.

Геннадий Русин даже организовал собственное расследование. По его словам, в квартире Панина была серьезная борьба. Однако Русин считает, что убивать артиста скорее всего преступники не хотели.

"В результате они ушли и закрыли с обратной стороны дверь на ключ. А в этот момент мой друг лежал и истекал кровью. Андрей умер из-за отека мозга", — рассказал он в беседе с ФАН

Друг звезды отметил, что тогда Панин снимался в Крыму, где его "взяли в оборот" местные бизнесмены. Русин утверждает, что артист инвестировал деньги, но потом резко прекратил сотрудничество с украинскими предпринимателями.

"Видимо, эти люди приехали в Москву, чтобы его припу гнуть. Это уже наше внутреннее расследование. Это было уже после того, как закрыли дело", — поделился Русин.