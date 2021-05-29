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Netflix приобрел права на фильмы "Брат" и "Брат 2"

Стелла Шмель
3 часа назад
Стриминговый сервис Netflix приобрел права на фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2" у компании "СТВ". Об этом сообщает "Кинопоиск".
На Netflix уже доступно к показу превью этих кинолент, а доступны для просмотра они будут с 1 июня.
Примечательно, что эти покупки стали самыми старыми российскими фильмами, которые когда-либо приобретала компания Netflix.
Стоимость данной сделки остается в секрете.
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