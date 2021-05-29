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Что посмотреть, если нравится "Бойцовский клуб"

Стелла Шмель
6 часов назад
Культовый фильм Дэвида Финчера по роману "Чака Паланика" наделал много шума сразу после выхода на экраны в далеком 1999 году. И до сих пор эта кинолента входит в список самых сильных, запоминающихся и высококачественных картин. Но что делать, если "Бойцовский клуб" засмотрен так, что остается лишь выучить последовательность реплик? В материале "Рамблера" - три фильма для тех, кто уже посмотрел "Бойцовский клуб" и хочет найти что-то похожее по настроению. Безусловно, ни один фильм не будет похож на "Бойцовский клуб" сильно, так как рассказывает другую историю. Но если вам полюбилась вселенная, которую создал Паланик и Финчер, обратите внимание на эти картины.
Что посмотреть, если нравится "Бойцовский клуб"
Фото: Кадр из фильма "Бойцовский клуб"Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

"Области тьмы", 2011

Кадр из фильма "Области тьмы"
Американский писатель, находящийся в творческом тупике и желающий изменить свою жизнь, из любопытства решается на отчаянный шаг. Он начинает принимать наркотик NZT, который не только возвращает ему возможность писать, но и полностью меняет его жизнь.

"Американский психопат", 2000

Кадр из фильма "Американский психопат"
Днем - законопослушный гражданин, уважаемый человек, а ночью - безжалостный убийца, желающий только одного - выплеснуть свою ненависть.

"Сплит", 2017

Кадр из фильма "Сплит"
У Кевина - множественное расстройство личности. И пока в теле хозяйничает одна, другие - подавляются, и Кевин попросту не помнит, что с ним происходило. Это приводит к печальным последствиям.
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