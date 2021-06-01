Стоит ли смотреть продолжение хоррора "Тихое место"

3 июня на экраны российских кинотеатров выходит "Тихое место – 2" – интригующее продолжение хоррора о семье, которая пытается бороться за жизнь в абсолютной тишине, ведь любой звук может привести к необратимым последствиям. Подробнее о том, стоит ли смотреть новую работу Джона Красински (который еще и исполняет одну из главных ролей) – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Тихое место – 2" Кадр из фильма "Тихое место – 2"

Работа со звуком и его отсутствием

В первой части картины реплики героев можно пересчитать по пальцам. Во второй же появляется больше диалогов, но это не сюжетные дыры, ведь персонажи ведут диалоги в надежном бункере, где монстры не могут их услышать.

Вдобавок к этому, напряженную атмосферу создают бытовые шумы и звуки природы. Удивительно, как создателям картины удалось добиться того, что даже шорох листвы заставляет насторожиться. Критики также хвалят саунд-дизайнеров за озвучку чудовищ: они издают звуки, напоминающие треск костра, а при нападении истошно кричат.

Сюжет

В сиквеле "Тихого места" сценаристы куда больше рассказывают о монстрах, разделивших жизнь Эбботов на "до" и "после". Теперь зрителям удастся рассмотреть их детально, а также выяснить, как чудовища ведут себя в разных ситуациях.

Вдобавок к этому, герои постоянно попадают из одной опасной ситуации в другую, а шансы погибнуть стремительно возрастают, ведь теперь у них на руках младенец, который может закричать в любой момент.

Сплоченность семьи

Несмотря на то, что "Тихое место" – это хоррор, а в таких картинах, как правило, героям не стоит доверять друг другу, здесь все иначе. Во второй части зрители узнают, как Эбботы жили до нападения монстров. Выясняется, что родственникам удается и впрямь понимать друг друга с полуслова. Именно эти трепетные отношения и помогают семье выжить и не потерять самообладание даже в самых критических ситуациях.

Отзывы зрителей

Судя по комментариям зрителей, которым уже удалось посмотреть "Тихое место – 2", картина действительно оправдывает самые смелые ожидания. Некоторые даже считают, что сиквел удался больше, чем первая кинолента (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.):

"Очень крутой фильм, особенно на фоне первой части. То есть по сути все то же самое, но в разы лучше и масштабнее.

Особенно выделю актерскую игру и атмосферу. Буквально через пару минут после начала ленты веришь в происходящее",

– поделился эмоциями в Twitter @AnatolyL4.

Некоторые пользователи отметили, что режиссеру определенно стоит снять третью часть фильма:

"Очень долго ждал и ни капли не разочаровался. Я думаю третьей части определенно быть",

"Я бы уже на месте студии выдал Красински миллионов 200 на следующий проект. Он явно потянет".

Однако нашлись и те, кому фильм все же не пришелся по душе:

"Тихое место 2 – это странный самоповтор. Мне не понравилось. Ожидал чего-то большего и прикольного, но увы",

"Просто натянули сюжет за уши",